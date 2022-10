Barceló acquisisce il 100% delle agenzie Ávoris

Si è conclusa in Spagna l’operazione che ha portato il Gruppo Barceló al controllo del 100% della rete di agenzie di viaggi Ávoris Corporación Empresarial attraverso l’acquisizione delle quote che appartenevano al Gruppo Globalia. Dopo la fusione avvenuta tra le divisioni distribuzione dei due Gruppi spagnoli a fine 2020, Barceló – che controllava infatti il 50,5% della nuova compagnia nata per rappresentare circa 1.500 agenzie di viaggi – ha rilevato il restante 49,5% delle azioni che appartenevano a Globalia.

Secondo un statement di Ávoris, inoltre, l’operazione si è conclusa in termini cordiali e con l’accordo di entrambi i Gruppi a mantenere e potenziare le relazioni commerciali tra Avoris e le divisioni di Globalia relative al trasporto aereo (Air Europa) e all’ospitalità (BeLive).

Solo poche settimane fa, infine, è avvenuto il cambio di ceo per Ávoris Corporación, che ha visto l’uscita di Miguel Ángel Sánchez e la nomina di Vicente Fenollar, che resterà anche nel ruolo di presidente. Sánchez occupava la posizione di chief executive officer da marzo 2021, dopo l’operazione di fusione con Globalia.

Il passaggio dalla fusione al controllo totale era stato annunciato lo scorso anno con il nuovo colosso da 1.500 agenzie – con un giro d’affari stimato da 3,7 miliardi di euro e che comporta 35 brand e 6mila dipendenti – che ora fa capo esclusivamente al gruppo guidato da Simón Pedro Barceló che include oltre alle catene di hotel famose in tutto il mondo anche la compagnia aerea Evelop. Nell’accordo rientrano le seguenti divisioni di Globalia: i network di agenzie Halcon Viajes e Viajes Ecuador e il tour operator Travelplan (ai quali secondo il giornale spagnolo Hosteltur si sono aggiunte anche l’agenzia ViajesTuBillete e l’hub innovativo Wakalu).