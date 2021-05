Barcellona si candida a capitale europea della workation













Anche Barcellona scende in campo per intercettare i nuovi turisti-lavoratori: nasce Barcellona Workation, il nuovo progetto lanciato dall’Ente del turismo della città catalana con il sostegno del Consiglio provinciale. L’idea è nata da una ricerca condotta sui principali mercati turistici esteri, elaborata con lo scopo principale di ottenere informazioni su questa tendenza in crescita in un mercato ad alto potenziale: prima della pandemia il 25% del mercato turistico di Barcellona era composto da smartworker, ora è quasi il 70%, con una tendenza in crescita. Il 77% di questi lavoratori vorrebbe cambiare residenza anche solo temporaneamente, spostandosi in un Paese estero, con l’84% che lo ritiene da subito fattibile.

Tra gli elementi che influenzano la scelta della nuova casa all’estero ci sono: l’essere facilmente raggiungibili e connessi, l’assicurazione medica e i prezzi delle abitazioni. Subito dopo la scelta cade sulle attività culturali e sulla possibilità di imparare le lingue. Un terzo gruppo di priorità sono le attività all’aperto, il clima e la mobilità. È fondamentale quindi creare le circostanze appropriate.

I PILASTRI. Per rispondere a queste esigenze il progetto Barcellona Workation promuoverà Barcellona e dintorni come destinazione ideale per diventare temporaneamente luogo in cui lavorare da remoto e si baserà su quattro colonne portanti: Alloggio: con una piattaforma di prenotazione alberghiera per la scelta della casa; Assicurazione medica temporanea, con assistenza gratuita negli hotel e assistenza sanitaria di base al Quirón Hospitality; Barcellona Workation Card, una carta speciale per accedere a 25 musei a Barcellona valida 6 mesi: accordi speciali con club ed enti sportivi, co-working, trasporti e mobilità.

L’obiettivo è coinvolgere tutte le nuove figure dei “nomadi digitali”, imprenditori, dirigenti, freelance, professionisti che vogliono e possono permettersi di vivere un’esperienza lavorativa all’estero, includendo anche le famiglie che desiderano una nuova esperienza per sé e i figli in un Paese straniero. Si può scegliere un’esperienza rurale o vicino al mare oppure un’esperienza urbana proprio in città.

Racchiuso nello slogan “Sposta la tua scrivania. Cambia la tua vita” e l’’hashtag #WorkfromBarcelona, l’Ente del Turismo de Barcellona inizierà a sviluppare un segmento strategico secondo le nuove tendenze del mercato, seguendo la stagionalità, aiutando l’occupazione alberghiera e riattivando l’economia grazie ad un visitatore che diventerà cittadino.