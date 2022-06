Barcellona imporrà tre tasse d’ingresso ai crocieristi













Sono destinate a diventare tre le imposte turistiche a cui i crocieristi che sbarcheranno nel porto di Barcellona dovranno ottemperare.

È quanto anticipato da Teresa Jordà, consigliera per l’azione climatica della Catalogna, che ha dichiarato come «tale proposta, in via di sviluppo nelle prossime settimane, sia necessaria per regolamentare le emissioni nelle aree portuali della regione», con una chiara condivisione con il Comune di Barcellona.

La nuova tassa – se approvata – si aggiungerà dunque alle due già esistenti in Catalogna e a Barcellona, con il ricavato dedicato alle attività di tutela del territorio e del clima.

Così come riassunto dalla testata spagnola Hosteltur, in Catalogna vige la tassa di soggiorno per passeggero che ammonta a tre euro per le crociere con permanenza superiore alle 12 ore e a un euro per quelle con una permanenza inferiore. Inoltre, a Barcellona troviamo anche la sovrattassa di 1,75 euro.