Barbados, stop al tampone per i viaggiatori vaccinati

Dal 25 maggio i viaggiatori completamente vaccinati non hanno più bisogno di presentare un test Covid per l’ingresso alle Barbados. Chi non ha eseguito il vaccino, invece, dovrà avere con sé un tampone con esito negativo per accedere alla destinazione.

“La rimozione del tampone all’arrivo avrà ovviamente un impatto positivo sull’esperienza turistica alle Barbados – ha dichiarato il primo ministro Mia Mottley – Inclusa una maggiore velocità dei processi al Grantley Adams Airport”.

Tutti i viaggiatori devono comunque scaricare l’app Bmisafe e completare un modulo di viaggio 24 ore prima dell’arrivo. Tutti i viaggiatori sono tenuti a effettuare il test antiCovid prima di tornare o entrare negli Stati Uniti.