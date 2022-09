Barbados, stop a tutte le restrizioni Covid

Le isole Barbados hanno eliminato, ufficialmente, tutte le restrizioni legate al Covid. Dopo ulteriori alleggerimenti, comunicati a maggio, il governo locale ha optato per il completo “via libera” ai turisti.

Non vige dunque né l’obbligo di tampone per i viaggiatori non vaccinati, né la necessità di presentare copia del certificato vaccinale per i viaggiatori vaccinati, né l’obbligo di registrarsi prima del viaggio.

L’utilizzo delle mascherine è facoltativo; resterà obbligatorio, però, per accedere alle strutture sanitarie e per accedere ai mezzi pubblici.