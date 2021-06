Barbados è più vicina all’Italia con i voli Klm













Destinazione Barbados più vicina per i viaggiatori italiani: Klm si prepara alla nuova rotta via Amsterdam che sarà operativa dal 1° novembre 2021. Il volo per Bridgetown è programmato fino al 26 marzo 2022, con tre voli a settimana in partenza di lunedì, giovedì e sabato.

I passeggeri italiani che viaggeranno verso l’isola dei Caraibi quest’inverno potranno collegarsi al servizio aereo non-stop, da Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. L’isola sarà raggiungibile a bordo di due degli aeromobili più moderni della compagnia, l’Airbus A330-200 e l’Airbus 330-300, entrambi con disponibilità in classi business, economy ed economy comfort. Le partenze dei voli sono previste da Amsterdam Schiphol alle 12:25, con arrivo all’aeroporto internazionale di Bridgetown-Grantley Adams alle 16:45 locali.

«I passeggeri italiani avranno ora due opzioni per raggiungere Barbados quest’inverno, via Amsterdam e via Francoforte, con Eurowings Discover. Entrambe le opzioni migliorano l’accessibilità della destinazione per coloro provenienti dal nord e dal sud Italia», afferma Anita Nightingale, direttore Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.

Mentre si assiste a una ripresa graduale del turismo, Barbados continua a mantenere il suo impegno per gestire la pandemia: con quasi il 20% della popolazione vaccinata, Barbados si conferma l’isola dei Caraibi con maggior copertura ed è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di vaccinazione entro la fine dell’anno.