Baobab porta in agenzia anche i cataloghi Grecia e Canarie













Nuovi cataloghi in agenzia di viaggi per Baobab, t.o. parte di Th Group che per l’estate 2022 spinge anche su Grecia e Canarie con 150 strutture su 12 isole greche, oltre 70 nell’arcipelago spagnolo e più di 100 collegamenti diretti da ben 14 aeroporti diversi.

La programmazione Canarie si sviluppa tra Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. E si segnalano collaborazioni prestigiose con catene come Barcelò, Riu o Dunas.

Sulla Grecia si spazia da Rodi Città alla vicina Kalithea con l’elegante 5 stelle Kresten Royal, fino a Corfù, Cefalonia e Zante. Nella più piccola Kos si fanno notare il celebre Natura Park Village Hotel&Spa e il Kipriotis Village di Psalidi, mentre Creta offre un ampio focus su Hersonissos.

Anche Canarie e Grecia, come Baleari e Mar Rosso, saranno prenotabili sulla nuovissima piattaforma di packaging dinamico realizzata da Th Group.

«Su queste nuove destinazioni – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab – abbiamo potuto mettere a frutto l’esperienza straordinaria di due professioniste di lungo corso. Silvana Zanini, brand manager Baobab, è attiva e conosciutissima in Grecia da oltre vent’anni e sicuramente una delle principali esperte nel nostro mercato».

«Sul fronte Canarie invece, così come su Baleari, la firma è di Silvia Dichirico, contrattatrice Spagna da oltre 10 anni. Sono orgoglioso di avere nel team due punte di diamante di questo calibro e sono certo che agenzie e clienti non avranno difficoltà a riconoscerne il valore anche solo semplicemente sfogliando i due cataloghi», conclude Gandola.