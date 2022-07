Bamboo Airways nomina Aviareps come gsa per l’Italia













La principale compagnia aerea in Vietnam, Bamboo Airways, ha scelto Aviareps come global sales agent (Gsa) in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Con effetto immediato, Aviareps supporterà la compagnia vietnamita per le strategie di sales & marketing nel contesto dell’espansione su nuove rotte europee. Con la nomina per questi quattro nuovi mercati, Aviareps acquisisce il ruolo di gsa per Bamboo Airways per un totale di tredici Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Russia, Thailandia, Stati Uniti e le quattro nuove destinazioni Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.

Attualmente Bamboo Airways gestisce un network nazionale diversificato che copre il Vietnam, espandendo costantemente i collegamenti internazionali diretti in Asia, Australia ed Europa. L’Europa è considerata un passo importante nella strategia di espansione della compagnia aerea, che nel febbraio 2022 ha inaugurato il primo volo diretto tra Hanoi (Vietnam) e Francoforte (Germania). La rotta è operata due volte a settimana con un Boeing 787 Dreamliner e ha segnato il primo collegamento commerciale non-stop di Bamboo Airways verso il Vecchio Continente dopo la pandemia. Bamboo Airways prevede di espandere ulteriormente la propria presenza in Europa anche attraverso il supporto del team di esperti locali Aviareps per implementare il numero di passeggeri da e verso l’Europa.

Per Hoang Ngoc Thach, deputy Cco di Bamboo Airways, «quello tra Bamboo Airways e Aviareps è un nuovo livello di partnership e intendiamo offrire un’esperienza di livello mondiale e viaggi confortevoli per i nostri passeggeri, contribuendo così allo sviluppo di entrambi i continenti. Una partnership rafforzata che supporterà Bamboo Airways nell’organizzare l’espansione in Europa e conquistare il cuore dei clienti».

Dal canto suo Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps, ha dichiarato: «Ci impegneremo a supportare Bamboo Airways come gsa in quattro nuovi mercati. Abbiamo visto la nostra collaborazione con Bamboo Airways crescere negli anni e non vediamo l’ora di supportare la compagnia a crescere ulteriormente in Europa. Il nostro team talentuoso e appassionato, specializzato nella promozione del settore, farà del proprio meglio per far incrementare l’awareness della compagnia tra i viaggiatori europei, ed aumentare le vendite dei biglietti».

«Il Vietnam – ha aggiunto Giulio Santoro, general manager Italy & Vice President South Europe, Aviareps – è una destinazione incredibile, che colpisce per le sue bellezze naturali e per le sue tradizioni piene di fascino. Una meta imprescindibile per il turismo internazionale, che intendiamo valorizzare ancora di più sul territorio europeo. Aviareps ha stabilito un legame unico con Bamboo Airways e con il mercato europeo basato sulla qualità dei propri servizi e sulla fiducia. Questo avvantaggia sia i nostri partner, sia i nostri clienti».