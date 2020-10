Bakuun, la startup che ottimizza il booking di sale per convegni e camere day use

Si chiama Bakuun la startup ideata a Singapore dall’imprenditore italiano Marco Bacchilega che vuole offrire uno strumento innovativo per prenotazioni online di sale convegni e camere d’albergo con la formula day-use.

L’obiettivo è quello di aiutare gli alberghi ad aumentare il fatturato, e Bakuun – dopo una rapida espansione internazionale in Oriente nella prima metà del 2020 – punta ora al mercato italiano e spagnolo in un momento storico in cui le strutture alberghiere esprimono un forte bisogno di diversificare la propria offerta. L’ingresso nei due Paesi, con il sito tradotto in entrambe le lingue, è accompagnato dalla nomina di Anna De Simone, ex direttrice di hotel a 4 stelle, che ha assunto il ruolo di business developer per i mercati italiano e spagnolo di Bakuun.

«L’Italia dal punto di vista turistico – spiega Bacchilega – è uno dei test più difficili da superare in termini di market entry vista la diversificazione dell’esperienza turistica nonché una particolare prudenza degli operatori verso il cambiamento. Grazie all’apporto professionale di Anna De Simone lo stiamo affrontando con determinazione e anche con ottimi numeri in termini di crescita: in pochi mesi dal lancio della nuova versione della piattaforma abbiamo avuto un incremento di circa il 150% in termini di nuove strutture registrate».

Bakuun può già contare su oltre 500 strutture affiliate nel nostro Paese di cui circa la metà 4 stelle con sale meeting. Nel dettaglio l’offerta di Bakuun poggia su tre servizi complementari: il sito web; il booking engine; il Bakuun Airline Solution, che consente alle strutture ricettive di gestire le prenotazioni delle camere a seguito della cancellazione di un volo processando fino a 100 pratiche contemporaneamente.

«La piattaforma Bakuun – aggiunge Anna De Simone – permette di poter gestire in maniera efficace la prenotazione online di camere in day use per i lavoratori in remote working e di sale meeting per riunioni aziendali ed eventi. Inoltre è uno strumento che permette l’affiliazione sia alle agenzie di viaggi, che possono così aumentare il proprio inventario di prenotazioni, che alle compagnie aeree per consentire una semplice riprotezione dell’alloggio a causa di ritardi e cancellazioni».