Baja Hotels, test sierologici gratuiti per i clienti

Baja Hotels – per rispondere all’ordinanza n°46 e alla nota esplicativa del 13 settembre emesse dalla Regione Sardegna in materia di prevenzione della diffusione di Covid-19 – offre agli ospiti l’opportunità di eseguire test sierologici gratuiti presso l’ambulatorio del gruppo alberghiero.

I clienti che non riusciranno a eseguire test o tamponi entro le 48 ore dalla partenza per la Sardegna, potranno effettuarli direttamente presso l’ambulatorio medico ospitato presso il Club Hotel di Baja Sardinia, tutti i giorni dalle 9 alle 10.

«La sicurezza e la serenità dei nostri ospiti sono da sempre tra i nostri obiettivi primari ma, in un anno così delicato, sono divenuti il cardine del nostro operato – afferma Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Traavel Management Srl – Così, dopo aver applicato tutti i protocolli richiesti per la gestione dell’emergenza Covid e aver messo in atto azioni volontarie, prime tra tutte l’istituzione di un presidio medico a disposizione dei clienti di tutti i nostri hotel, ci è sembrato doveroso agire tempestivamente per far fronte all’istituzione di un servizio di test sierologici che faciliterà e velocizzerà i tempi per raggiungere la Sardegna e di farlo in tutta tranquillità. Una misura che permetterà di godere della vacanza con ancor più leggerezza».