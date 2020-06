Baja Hotels, team di medici bergamaschi a disposizione degli ospiti

Il gruppo Baja Hotels riapre la nuova stagione estiva in Sardegna con l’aggiunta di un presidio medico a disposizione di tutti gli ospiti per i suoi quattro hotel e il residence in Costa Smeralda e che è costantemente impegnato nel miglioramento dei servizi e del sistema d’accoglienza offerto,

I medici, per scelta dell’amministratore delegato del gruppo, Marco Bongiovanni, provengono da Bergamo così da aggiungere al servizio professionale offerto un valore simbolico: «Questo è solo un piccolo gesto ma per noi è irrinunciabile – spiega – Sentivamo il bisogno di dare un segnale tangibile a una città segnata indelebilmente dalla pandemia; un omaggio alla terra bergamasca che da sempre ha coltivato un profondo legame con la Sardegna e alla quale ci sentiamo molto vicini e riconoscenti».

Per una vacanza serena e in sicurezza i clienti di tutte le strutture del gruppo Baja Hotels potranno quindi affidarsi a medici esperti così da godere appieno di ogni istante per ritemprare corpo e mente.