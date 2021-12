Baja Hotels rileva il 40% di Gastaldi Holidays













Destagionalizzare il mercato del tour operating. Con questo obiettivo Baja Hotels Travel Management Srl – la società che possiede il tour operator Sardinia 360 e la catena alberghiera Baja Hotels – acquisisce il 40% delle quote di Gastaldi Holidays e mantiene un’opzione d’acquisto per un ulteriore 20% delle quote della compagnia, da esercitarsi entro febbraio 2022.

Mentre Sardinia 360 è specializzato nella destinazione Sardegna, Gastaldi Holidays, specialista nelle vacanze personalizzate, possiede una forte e riconosciuta esperienza nei viaggi a lungo raggio, in destinazioni come America del Nord, America Centrale, Perù, Caraibi, Africa del Sud, Oceano Indiano, Medio Oriente, Australia e Oceano Pacifico, oltre all’Europa.

L’operazione rientra in un piano strategico pluriennale. «Nonostante il periodo complicato guardiamo con attenzione il settore e crediamo senza dubbio in un futuro migliore – afferma Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl – Sia Sardinia 360 sia Gastaldi Holidays pongono grande attenzione alle necessità delle agenzie di viaggi e dei loro clienti e sono dei veri e propri consulenti di viaggio con una profonda conoscenza delle destinazioni offerte, con un’attenzione “artigianale” per ogni singola pratica. Questa prossimità culturale ancor prima che gestionale di valori e obiettivi, ci ha spinti a consolidare la partnership con Gastaldi».

Gastaldi, da oltre 160 anni nel mercato dei viaggi, guarda con favore alla nuova intesa. «Guardiamo con grande fiducia a questa sinergia tra due realtà che per tipologia di prodotto sono simili, creando una valida complementarietà nelle destinazioni – dichiara Michele Cerruti, presidente di Gastaldi Holidays – Riteniamo questa operazione vincente per il nostro tour operator che negli ultimi due anni ha allargato i confini della programmazione, storicamente concentrata sugli Usa e sul lungo raggio, all’Europa con la medesima attenzione e cura del dettaglio nella costruzione del viaggio, grazie al nostro know how e alle relazioni tessute dal Gruppo Gastaldi negli anni».

L’intento dell’accordo è far sì che i due gruppi collaborino in modo sinergico mantenendo la propria identità e specializzazione. Tra le prime sinergie che saranno sviluppate, la condivisione della forza commerciale sul territorio e a seguire, sistemi tecnologici e di comunicazione innovativi.

La direzione commerciale di Gastaldi Holidays sarà affidata a Claudio Ardigò, che rimane anche direttore commerciale di Sardinia 360; il resto dell’organigramma aziendale resta invariato.

Attraverso questa partnership si stima una crescita per Gastaldi Holidays di almeno il 50% del fatturato per anno a partire dal 2023, mentre per 2022, stante la permanente situazione di incertezza, si punta a un parziale recupero del fatturato perso con la pandemia.