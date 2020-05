Baja Hotels rilancia le prenotazioni con la formula sicurezza e serenità

Baja Hotels, il gruppo alberghiero che conta di 5 strutture ubicate tra Baja Sardinia e Porto Cervo, punta sul binomio sicurezza e serenità.

Garantire la sicurezza della clientela è sempre stato uno degli obiettivi fondanti del gruppo alberghiero e oggi, lo persegue, non solo integrando il proprio programma Health&Care con le nuove indicazioni dettate dall’Oms in termini di igiene e sanificazione, ma anche aggiungendo un presidio medico a disposizione degli ospiti per tutti gli hotel del gruppo.

E se la sicurezza sanitaria degli ospiti è fondamentale lo è anche la loro serenità. Su questa linea, Baja Hotels ha lanciato la proposta commerciale Vacanze Sicure che garantisce flessibilità e tranquillità economica a chi prenota una vacanza.

L’iniziativa consente la cancellazione gratuita entro 5 giorni dalla data prevista di arrivo e un voucher del valore della prenotazione, incrementato del 20%, per chi ha scelto il pagamento anticipato.

Il voucher sarà usufruibile fino al 15 ottobre 2021 in uno degli alberghi Baja Hotels, e offre la possibilità di modificare liberamente le date del soggiorno.

Infine, per premiare gli ospiti con un tocco di italianità, il Grand Relais dei Nuraghi che ha recentemente conquistato la 5 stella dell’ospitalità, aggiunge, con la proposta Sardegna Gourmet, una degustazione di piatti della tradizione gastronomica locale per tutti coloro che prenoteranno un soggiorno di minimo 3 notti in hotel.

«Cerchiamo di rispondere e anticipare le esigenze dei nostri clienti migliorando i servizi offerti e modulando le nostre proposte», dichiara Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels.