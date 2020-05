Baja Hotels, quinta stella per il Grand Relais dei Nuraghi

Il Grand Relais dei Nuraghi, in Sardegna, ha ottenuto la quinta stella. Nel 2018 l’hotel è stato completamente ristrutturato dall’architetto Cecilia Olivieri che ha costruito una nuova veste per camere e spazi comuni. Un lavoro di abbellimento ma anche e soprattutto di miglioramento di funzionalità e servizi che è proseguito nel 2019 e che ha permesso di raggiungere oggi la categoria d’eccellenza nell’hotellerie.

«Da 60 anni lavoriamo costantemente per migliorare i nostri standard qualitativi e vogliamo offrire ai nostri ospiti una nuova esperienza, dove arte, tradizione e bellezza si uniscono per dare vita a nuove emozioni», dichiara Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl.

In attesa dei protocolli che definiranno le regole per la ripartenza che per la Sardegna sono strettamente collegate a quelle che guideranno il sistema trasporti, il gruppo Baja Hotels ha costituito inoltre un task team che è costantemente impegnato per adeguare le procedure di erogazione dei servizi alle nuove misure anti Covid-19 che, giorno dopo giorno, vengono emanate, adattandole al meglio ai nuovi standard qualitativi delle strutture del gruppo Baja Hotels.

«Siamo in attesa delle norme che regoleranno i trasporti, fondamentali per la Sardegna, e di quelle che disciplineranno le nuove procedure igienico-sanitarie – prosegue Marco Bongiovanni – Abbiamo ad oggi definito alcune azioni volontarie come l’istituzione di un servizio medico interno, la predisposizione di igienizzanti in aree comuni e camere, l’igienizzazione delle piscine e la ricollocazione dei lettini in spiaggia che saranno distanziati tra loro così come i tavoli dei nostri ristoranti».

Al Grand Relais dei Nuraghi, per conformazione naturale e scelta progettuale, ci sono gli spazi necessari per garantire quello che i tecnici chiamano “distanziamento sociale” e che «noi abbiamo sempre chiamato “comfort zone”, per garantire privacy e tranquillità. Abbiamo 35 camere indipendenti, con accesso diretto, immerse nel verde della macchia mediterranea, affacciate direttamente sul mare, alcune con giardino o piscina privata», conclude Marco Bongiovanni.

Sul lato commerciale Baja Hotels ha adottato inoltre opportuni adeguamenti, unitamente a politiche di cancellazione più flessibili e adattate a creare le condizioni di serenità anche in fase di prenotazione.