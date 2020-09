Baja Hotels, progetto di sostenibilità aziendale in tutte le strutture

«Siamo custodi della bellezza di questi luoghi speciali e spettacolari e abbiamo un compito nel nostro territorio a cui non vogliamo sottrarci e che non possiamo trascurare». È con questo convincimento che Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels e del t.o. Sardinia 360, ha intrapreso un progetto di sostenibilità aziendale che sta interessando tutte le strutture del Gruppo.

Dal 2019 Baja Hotels, con strutture tutte in Sardegna, ha accelerato il passo verso un futuro green avvalendosi del supporto di Travelife Sustainability in Tourism, società internazionale specializzata in sistemi di gestione di impatti sociali e ambientali dedicati a alberghi e attività turistiche. Il Gruppo alberghiero ha così intrapreso un percorso impegnativo che interesserà tre differenti ambiti di responsabilità: ambientale, alimentare e sociale.

«La prima esperienza pilota sarà operativa a partire dal 2021 con il Club Hotel di Baja Sardinia che, nel 2021, sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico, ma non escludo di riuscire a portare a termine anche l’Hotel La Bisaccia e il Grand Relais dei Nuraghi – dichiara Bongiovanni – Stiamo studiando iniziative ancora più definitive per restituire alle persone e a questo territorio almeno una parte del gran tesoro che abbiamo ricevuto. La sfida è stata lanciata e noi l’abbiamo raccolta con serietà e impegno. Una sfida che questo particolare momento storico non ha frenato ma è servita ancor più da stimolo per proseguire con determinazione e convincimento».