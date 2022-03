Baja Hotels prende il controllo di Gastaldi Holidays













La maggioranza del tour operator Gastaldi Holidays passa nelle mani di Baja Hotels Travel Management Srl. Tale società, che già possiede il t.o. Sardinia 360 e la catena alberghiera Baja Hotels, ha esercitato l’opzione d’acquisto di un ulteriore 20% delle quote di Gastaldi – il 40% era stato rilevato a dicembre 2021 – arrivando a detenere il 60% delle azioni. Le restanti quote, a quanto si intende, restano in capo al Gruppo Gastaldi, da oltre 160 anni presente sul mercato con la sua specializzazione in viaggi lungo raggio.

Obiettivo dell’operazione: consolidare la partnership fra gli operatori e creare sinergie tra e attività, sulla base di un piano strategico pluriennale.

«Con questo ulteriore passo ribadiamo la nostra volontà a investire e a credere in questo progetto. La grande sintonia e intesa con la proprietà Gastaldi Holidays, costruita nei mesi precedenti all’entrata nella società, si è ancor più rafforzata igrazie anche a tutto lo staff del tour operator», afferma Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl.

«Abbiamo trovato un team di lavoro motivato e entusiasta, con grande professionalità e disponibilità a collaborare e creare sinergie e per questo voglio fare i complimenti al mio socio attuale che ha finora diretto la squadra e ringraziare tutti. Sebbene il periodo continui a essere complesso e il clima generale non sereno – prosegue – abbiamo notato un forte interesse degli italiani e una crescita delle prenotazioni dopo l’eliminazione delle liste e dei corridoi turistici con l’ordinanza del ministro Speranza. Vogliamo perciò essere fiduciosi e siamo pronti a supportare le agenzie di viaggi con la nostra consulenza, i nostri prodotti e la nostra professionalità per soddisfare una crescita progressiva della domanda».