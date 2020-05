Baia Holiday riparte dal Camping Village Cavallino

Baia Holiday inaugura la stagione aprendo i battenti del Camping Village Cavallino, affacciato direttamente sulla spiaggia della località veneta, fresca di conferimento della Bandiera Blu.

Tutto è pronto per far vivere agli ospiti, in sicurezza, una vacanza open air, a un passo dal mare, contraddistinta dall’eccellenza garantita da Baia Holiday.

Ubicata a poca distanza dal camping village,apre anche la Tenuta Ca’ Del Pioppo, residence di charme e relais, con appartamenti e villette dal raffinato design, circondati da un parco secolare, nel cuore della bucolica campagna di Cavallino Treporti. Una rilassante oasi di verde, ideale per le famiglie, ma anche per le coppie.

In linea con la filosofia aziendale votata alla qualità, Baia Holiday ha messo a punto un protocollo legato alla sicurezza, con la possibilità di effettuare il check in online. Quattro le aree: vademecum per lo staff, arrivo e check in, comportamento all’interno della struttura, utilizzo dei servizi. Tutte sono interessate da processi codificati che permettono di garantire e di vivere il bello di essere in vacanza e allo stesso tempo attenersi alla normativa e alle indicazioni.

Pronta anche un’innovativa app, sviluppata da Baia Holiday e di facile utilizzo, per accedere a un servizio di delivery sia per la ristorazione e l’area bar sia per il market che renderà ancora più facile la gestione del proprio tempo e del proprio soggiorno.

«Con molto entusiasmo ci apprestiamo a dare il via alla stagione 2020, partendo da una struttura come il Camping Village Cavallino che è uno dei nostri fiori all’occhiello. Abbiamo dato la massima importanza a tutte le nome legate alla sicurezza, in linea con le direttive nazionali, aiutati dalle caratteristiche strutturali delle nostre proprietà, progettate da sempre per far vivere nel modo migliore possibile il vero spirito di una vacanza all’aria aperta», commenta Valerio Vezzola, ad Baia Holiday.

A partire dal 29 maggio, Baia Holiday aprirà anche le altre strutture situate sul Lago di Garda, in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Croazia e Sardegna.