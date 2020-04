Baia Holiday regala una settimana di vacanza al personale sanitario

Baia Holiday aderisce ad “A braccia aperte”, l’iniziativa che Cavallino Treporti, località balneare del Veneto, ha deciso di dedicare a medici, infermieri e sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, offrendo loro e alle loro famiglie una settimana di vacanza gratuita.

La decisione di supportare l’iniziativa, con oltre 100 soggiorni di una settimana presso il proprio camping village, è stata presa dal gruppo fin dalla fase embrionale del progetto per cercare di offrire sollievo, nel post coronavirus, a chi ha lavorato per il bene di tutta la comunità mettendo a rischio la propria vita.

«Non c’è nulla che possa compensare il coraggio, la generosità e la dedizione dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari del nostro Paese – commenta Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday – Con gratitudine e riconoscenza, siamo pronti a ospitare il personale ospedaliero che sta incessantemente lavorando per tutti noi. È un contributo che possiamo dare con l’essenza del nostro lavoro, la capacità di accogliere, e un incentivo per far ripartire anche il settore del turismo».

Il camping village Cavallino di Baia Holiday si inserisce nel contesto naturalistico, patrimonio Unesco, della località del veneziano che si sviluppa nella parte orientale della laguna, seguendo una lingua di terra coperta di campi e pinete e separata dall’Adriatico da un ampio litorale di sabbia dorata.