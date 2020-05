Baia Holiday lancia le proposte camping village

Mai come quest’anno, in tempo di distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria, la vacanza all’aria aperta, in camping village di qualità, è una formula con grandi potenzialità di crescita.

Baia Holiday presenta la sua nuova programmazione 2020 con l’offerta di bungalow, mobile home e lodge tent dotati di ogni comfort per vacanze open air, in Italia e in Croazia, dove il brand dispone di strutture di proprietà con gestione controllata internamente e dotate di parcheggi e servizi d’accoglienza in linea con le nuove esigenze post covid.

Nel dettaglio, per la imminente stagione estiva, Baia Holiday ha predisposto soluzioni in Veneto, a Cavallino Treporti, in Friuli, nella baia di Sistiana, a pochi passi dalla Riserva Naturale delle Falesie di Duino e sul Lago di Garda. Altre soluzioni italiane sono nel Lazio, con il Roma Capitol nell’area naturalistica della pineta di Castel Fusano.

Location raggiungibili in auto con una formula ecofriendly che soprattutto quest’anno punta alla valorizzazione degli spazi aperti. Infatti come sottolineato dal direttore operativo, Piergiacomo Bianchi: «lo stile di vita open air presenta plus quanto mai vincenti nella stagione post Covid, all’insegna del distanziamento sociale e della sostenibilità».