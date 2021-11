Baia Holiday lancia il camping d’inverno













Camping aperti fino al 10 gennaio. Baia Holiday lancia “Baia Winter”, formula di soggiorno invernale che fornisce un’idea nuova per le vacanze natalizie, valida fino a tutta la prima decade di gennaio, permettendo di godere dei camping village Roma Capitol, a Ostia Antica, e del camping village Cavallino Treporti, nella laguna di Venezia.

Nell’area di Cavallino Treporti sarà aperto anche il 4 stelle superior The Green Park Hotel. Qui si potrà soggiornare anche nel residence Ca’ del Pioppo, nell’area del camping village Mare Azzurro e in modalità self catering in appartamenti nuovissimi, spaziosi, pieni di luce e dotati di tutti i comfort.

«Il camping in inverno? Sì! perché con le dotazioni e il comfort d’eccezione delle nostre strutture, una vacanza o un rapido break di un paio di giorni vicino a un passo da città d’arte come Roma, Venezia e Trieste può regalare preziosi momenti di relax e di scoperta – commenta Luca Neboli, direttore commerciale e marketing di Baia Holiday – Anche con la certezza di poter contare su un servizio di eccellente livello e attento veramente a tutto».

Il camping village Roma Capitol è raggiungibile anche in treno. Per raggiungere Venezia, invece, c’è un traghetto ogni mezz’ora che attracca a pochi metri da piazza San Marco. La traversata dura poco più di 30 minuti e regala una spettacolare vista su tutta la laguna.