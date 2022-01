Baia Holiday fa il restyling al sito web













Baia Holiday inizia il suo 2022 con un nuovo sito web interamente rimodellato per offrire un’esperienza di navigazione ai suoi clienti ancora più user friendly e ricca di contenuti.

«Abbiamo voluto rivedere completamente il sito per dare la possibilità agli utenti di scoprire in modo coinvolgente ed esaustivo l’universo Baia Holiday – ha dichiarato Teodora Diaconu, responsabile marketing del Gruppo – Oltre a rendere ancora più facile e user friendly la navigabilità, abbiamo puntato sulla potenza evocativa delle immagini che già da sole rendono perfettamente l’idea della qualità della nostra offerta e dell’attenzione per il cliente, e sulla forza dei testi, capaci di raccontare in modo emozionante cosa si vive in un Camping Village Baia Holiday e nei territori in cui si trova».

In quest’ottica, il nuovo sito è uno strumento contemporaneo nei contenuti strutturali, visivi e testuali. Di grande utilità i filtri relativi alle destinazioni, alle sistemazioni, alle differenti idee di vacanza e alle offerte in corso.

In evidenza anche i riferimenti di tutti gli uffici distribuiti tra Italia, Austria, Germania, Danimarca e Polonia, con i numeri per contattare i responsabili del booking per domande, aiuto nella scelta della soluzione più adatta, risoluzione di dubbi.

Le novità di Baia Holiday non si limitano, però, solo al sito web: è già online, infatti, anche la pagina dedicata alla struttura di Cavallino Treporti – campingcavallino.com – e nel corso del mese, andranno online anche i siti delle altre strutture distribuite tra Sardegna, Lazio, Lago di Garda lombardo, Friuli Venezia Giulia e Croazia.

«Anche nel 2022 le vacanze open air, caratterizzate strutturalmente da grandi spazi aperti, offriranno la possibilità di sperimentare veramente un’esperienza di relax, tranquillità e sicurezza. E con questo nuovo sito il trade, con cui stiamo rafforzando l’interazione con grande soddisfazione, avrà a disposizione uno strumento evoluto per interagire con i clienti e far vedere loro la bellezza di un soggiorno in un Camping Village Baia Holiday. Anche come modalità di vacanza totalmente nuova e alternativa a quella conosciuta», ha concluso Diaconu.