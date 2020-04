Baia Holiday apre le strutture entro il 15 giugno

Baia Holiday pensa alla stagione estiva 2020 e annuncia – compatibilimente con le disposizioni governative – che tutti i complessi di proprietà e gestiti dalla holding saranno aperti entro il 15 giugno. La programmazione conta nove camping village, un hotel 4 stelle, due residence, distribuiti tra Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Croazia.

«Adempiremo alla normativa che verrà emanata dal ministero della Salute sia per ciò che riguarda il soggiorno degli ospiti sia per i nostri collaboratori – commenta Piergiacomo Bianchi, direttore operativo Baia Holiday – I protocolli andranno a definire le modalità operative di ogni area delle strutture: accettazione, bar e ristorante, market, parchi acquatici, spiaggia, servizi igienici, aree e locali comuni, nonché la gestione delle risorse umane: operatori front office e accompagnatori, housekeeping, manutenzioni e giardinaggio, personale di sala bar e cucina, bagnini, animazione. Monitoriamo attivamente lo sviluppo e l’eventuale modifica delle indicazioni ministeriali in modo da soddisfare, nella maniera più efficiente, tutte le esigenze legate alla riapertura delle strutture».

Il modo di vivere la vacanza offerto di Baia Holiday, caratterizzato da ampie aree aperte, immerse nella natura – a pochi metri dal mare, dalle acque del lago di Garda o in un’ampia area verde, in cui poter avere molto spazio esclusivamente per sé e la propria famiglia – permette di usufruire in totale indipendenza di alloggi privati, con zona cucina, veranda e area garden.

«Il desiderio di vacanza che rileviamo in prima persona e riscontriamo anche in settori contigui al nostro è un segnale a cui guardare con molta attenzione ed è un ulteriore incentivo a essere pronti, quando le condizioni ce lo permetteranno, a mettere in campo quello che per molte ragioni sarà un nuovo lavoro, focalizzato, però, ancora di più sull’obiettivo di sempre: far sognare i nostri clienti – aggiunge Bianchi – Lo staff al lavoro in smart working e il personale impegnato sul campo nella manutenzione delle strutture stanno dando una prova di grande professionalità, con la consapevolezza che quando sarà il momento di ripartire non ci attende una maratona, ma lo sprint degli ultimi 100 metri. Ci siamo dati la data del 15 giugno come punto fermo e ci auguriamo di poterlo mantenere anche per tutte le persone che desiderano godersi un po’ di relax, scegliendo le nostre strutture».