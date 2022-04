Baia Holiday acquisisce il Centro Turistico San Nicola sul Gargano













Baia Holiday presenta al mercato la sua nuova acquisizione: il Centro Turistico San Nicola di Peschici, 12 ettari nel cuore del Parco del Gargano, alberata per circa il 70%. Il Gruppo ha già comunicato la data di apertura: il prossimo 1° maggio. L’ingresso della struttura in portfolio rientra nel piano di crescita di Baia Holiday, orientato ad aumentare il prodotto, presidiando aree fortemente strategiche quali, appunto la Puglia, e acquisendo strutture in linea con gli standard di eccellenza aziendali.

Il Centro Turistico San Nicola è infatti, dal 1984, stabilmente tra i 20 migliori campeggi d’Europa.

«Siamo soddisfatti di aver aggiunto un importante tassello al nostro piano di crescita aziendale acquisendo un nuovo prodotto di grande qualità, in una regione chiave del Mare Italia, come la Puglia, che va ad aumentare il numero delle nostre proprietà, di cui curiamo internamente ogni singolo aspetto della gestione e della commercializzazione, per offrire ai nostri ospiti la miglior esperienza possibile – commenta Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday – La diversificazione geografica della nostra offerta è un elemento molto importante per il nostro modello di business e la location in cui si trova il Centro Turistico San Nicola è unica, per il punto mare, la posizione all’interno del Parco del Gargano e la meraviglia dell’area circostante».

La struttura è fronte mare su un tratto di spiaggia di sabbia di 700 metri, occupata dal proprio lido privato in concessione (con scelta tra spazi attrezzati e liberi), definito alle estremità da due tratti di scogliera che disegnano una baia perfetta.

Le piazzole presenti sono 420, distribuite su una superficie molto vasta – alcune direttamente sul mare – e con molti punti ombreggiati. Ci sono poi 23 bungalow in muratura, con bagno privato e veranda, posizionati in punti strategici. Tutto il complesso può ospitare 1.500 presenze.

Tra i servizi, un ristorante e un bar direttamente sul mare, un market interno, due campi da tennis, campo da calcetto, campo da beach volley, parco giochi per bambini e sala giochi.

La zona è perfetta per praticare – anche grazie agli accordi con alcune realtà di riferimento – kitesurf, windsurf, equitazione, diving, canoa, ciclismo su strada e fuori strada. Il territorio è ricco di attrattive ideali per differenti tipologie di target – famiglia, sportivo, culturally curious, amante dell’enogastronomia – e una menzione speciale va a Peschici, con tesori come il castello bizantino e una geolocalizzazione che in primavera e in parte dell’estate permette di vedere il sole sorgere e tramontare in mare.

Nel programma di escursioni proposto da Baia Holiday: le Isole Tremiti, le grotte dei dintorni, baia delle Zagare, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, il Parco del Gargano e la Foresta Umbra.

RECRUITING. Baia Holiday sta portando a termine la campagna di recruiting del personale che andrà a collocare 80 risorse, cercate nell’area territoriale della struttura per dar vita a una progettualità turistica radicata nel contesto di riferimento. Diversi i ruoli coperti: ricevimento, ristorazione e bar, market, cura del verde, house keeping, sicurezza della spiaggia.

«Portare la nostra filosofia di ospitalità green, libera e fortemente contemporanea in Puglia era tra gli obiettivi prioritari per ampliare l’offerta e ampliare il nostro raggio di azione – spiega Vezzola – Lo facciamo con un complesso tra i più apprezzati dal mercato su scala internazionale. Apriamo come da programma il 1° maggio, con un format in linea con la nostra tipologia e standard di offerta che andrà a migliorare fin da subito la qualità del soggiorno degli ospiti, coerentemente con lo stato dell’arte della struttura, e siamo al lavoro per dar vita a un progetto di rivalorizzazione che oltre a migliorare i servizi offerti e ad ampliare la gamma di alloggi, dedicherà risorse alle attività ordinarie. Stiamo portando a termine la campagna di selezione del personale che abbiamo cercato in ambito locale per dare la massima priorità alla sostenibilità sociale, aspetto fondamentale della sostenibilità a tutto tondo, pilastro del nostro modello di business».