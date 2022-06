Bahamas, stop al test Covid per viaggiatori vaccinati













Il 19 giugno per le Bahamas segna la fine dei test Covid pre ingresso per i turisti vaccinati in arrivo nel Paese. I viaggiatori devono mostrare prova di avvenuta vaccinazione prima di imbarcarsi su un volo per le Bahamas.

I non vaccinati dai 2 anni in su devono continuare a presentare il certificato di un test Pcr negativo o un test rapido antigenico effettuato entro 72 ore prima dell’arrivo e mostrarlo al check in prima del viaggio alle Bahamas. I bambini sotto i 2 anni sono esenti dall’obbligo di test.

Inoltre, dal 19 giugno, è eliminato anche l’obbligo di un visto sanitario di viaggio per entrare alle Bahamas (Bahamas Travel Health Visa).

«Le Bahamas si stanno adattando alla continua evoluzione di questa pandemia – ha detto il ministro del Turismo e vice premier Chester Cooper – Vogliamo snellire il più possibile il procedimento di ingresso per i viaggiatori, assicurandoci nel contempo di proteggere la salute pubblica. Ci auguriamo che i cambiamenti riducano le difficoltà per i viaggiatori e favoriscano la ripresa del nostro settore turistico».

Le mascherine restano in vigore in alcuni ambienti al chiuso a discrezione della struttura commerciale.