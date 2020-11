Bahamas semplifica i protocolli d’ingresso nell’arcipelago

Protocolli antivirus rigidi ma semplificati per le Bahamas, che consentiranno così la fruizione ottimale di una vacanza. Per coloro che, da ottobre fino alla data del 6 novembre, hanno già prenotato un viaggio secondo i precedenti protocolli che richiedevano un test Rt-Pcr eseguito almeno sette giorni prima del viaggio, potranno entrare nell’arcipelago con il proprio Bahamas Health Travel Visa con risultato negativo del test.

Dal 1° novembre, però, a tutti i viaggiatori viene richiesto l’esito negativo del test Rt-Pcr effettuato cinque giorni prima dell’arrivo, il visto per l’entrata alle Bahamas rilasciato online, il completamento di un questionario sanitario giornaliero per un tempestivo monitoraggio, l’esecuzione di un test rapido, l’obbligo di indossare la mascherina e distanziamento sociale nei luoghi pubblici.

Inoltre dal 14 novembre prossimo, il governo delle Bahamas ha stabilito l’obbligo per tutti i visitatori stranieri di aderire all’assicurazione sanitaria anti-Covid obbligatoria al momento della richiesta del visto di viaggio. L’assicurazione coprirà i viaggiatori durante tutta la durata del soggiorno.

Tra le specifiche richieste ai viaggiatori in entrata vi è l’obbligo di menzionare il nome e l’indirizzo del laboratorio dove è stato effettuato il test, e devono essere visualizzati in chiaro i risultati del test stesso. Sono esentati i bambini fino a 10 anni, i piloti ed i membri di equipaggi delle compagnie aeree che operano nella destinazione. La tariffa adottata per il Bahamas Health Travel Visa, comprensivo del test rapido e dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, è di 40 dollari per chi soggiorna quattro giorni e di 60 dollari per chi soggiorna per più di quattro notti, mentre è prevista la gratuità per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni.

Se durante il soggiorno un viaggiatore dovesse risultare positivo al test Covid, dovrà attenersi alle restrizioni previste dal governo che impongono l’isolamento. Anche se in presenza di restrizioni sanitarie, tutti i viaggiatori che rispetteranno i nuovi protocolli potranno spostarsi e trasferirsi nei vari luoghi delle isole in piena libertà e oltre i confini dei loro alberghi e resort.