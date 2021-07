Baglioni inaugura il Resort Sardinia a nord di San Teodoro













New entry in Sardegna per la collezione italiana di Baglioni Hotels & Resorts: si tratta del Resort Sardinia, situato sulla costa nord-orientale dell’isola a nord di San Teodoro, immerso nell’area marina protetta di Tavolara.

L’opening del Baglioni Resort Sardinia è stato festeggiato lo scorso 26 giugno, con un party di performance live tra musica e danze. Lo show è stato sviluppato in un mood minimal e total white, e durante la cena di gala servita a bordo piscina gli invitati hanno potuto assaporare un percorso culinario che ha coniugato i piatti della cucina locale a proposte innovative curate dallo chef stellato Claudio Sadler e dagli executive chef Luciano Sarzi e Pierluigi Putzu.

«Il biennio 2021-2022 segna per noi la vera ripartenza in termini di crescita e sviluppo del nostro brand su scala internazionale, dopo un’annata difficile che ha profondamente messo in crisi l’intero comparto turistico – ha dichiarato Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts – Anche se la pandemia è ancora in corso, sono fiducioso che il turismo ripartirà già da questa estate, seppur gradualmente, con la ritrovata consapevolezza dell’inestimabile valore che l’esperienza di viaggio porta con sé. La Sardegna è sinonimo di straordinaria bellezza naturalistica. Il nostro nuovo resort sarà la meta ideale per rilassarsi in assoluta sicurezza grazie agli ampi spazi a disposizioni perfettamente integrati nel contesto naturalistico circostante».

Tra gli ospiti che hanno partecipato alla serata Beatrice Valli e Marco Fantini, Mariano di Vaio e Eleonora Brunacci, Danilo D’ambrosio ed Enza De Cristofaro, Piero Piazzi e Roberta Ruiu.