Baglioni Hotels rivoluzionerà il marketing con Andrea Di Nicolò













New entry per Baglioni Hotels and Resorts. Con oltre 20 anni di esperienza in digital marketing, ecommerce e crm, entra in squadra Andrea Di Nicolò, nuovo chief marketing officer con responsabilità diretta anche sulle aree sales, revenue e reservation.



Con esperienza in aziende del lusso come Tod’s, Trussardi e Gilmar, il manager è stato premiato da Fashion Magazine nel 2019 nella categoria “Best Marketing Strategy” per il progetto di rilancio di Iceberg e la comunicazione innovativa. Di Nicolò è, inoltre, cofondatore di Ebas, la prima Associazione Italiana dei Professionisti dell’Ebusiness e docente ai master del Sole24Ore Business School.

«Sono entusiasta di entrare in questa storica famiglia italiana. Spero con passione e creatività di contribuire positivamente al progetto di sviluppo del nostro ceo Guido Polito e di tutto il team. Il settore dell’hospitality e della moda hanno molte similitudini e ritengo che, insieme al food, rappresentino gli asset più strategici e importanti del nostro Paese». E se Baglioni è brand molto noto e apprezzato in Usa, Europa, Russia e Medio Oriente, «la nuova sfida sarà portare la nostra tradizione e unicità anche in Oriente».

L’intenzione del ceo Polito, come chiarito da lui stesso, è «apportare una visione più innovativa del sales & marketing alberghiero, specialmente nello scenario internazionale attuale».

Il biennio 2021-2022, anticipa il numero uno di Baglioni, «sarà per noi di forte crescita e innovazione, saremo infatti impegnati nell’apertura di nuove strutture ricettive in Italia che verranno presto ufficialmente annunciate».