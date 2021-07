Bagagli in ritardo: gli Usa propongono la bag fee













Se il bagaglio viene riconsegnato in ritardo, bisognerà rimborsare il viaggiatore con la cosiddetta bag fee. È questa la proposta avanzata dallo U.S. Transportation Department alle compagnie aeree, che in realtà avrebbe l’intenzione di far introdurre rimborsi rapidi anche per i servizi extra non forniti per problemi tecnici, come ad esempio l’accesso al wifi durante il volo.