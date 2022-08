Back to holidays: regine d’autunno Spagna e Sharm

Back to school o back to holidays? Anche se agosto e la tradizionale stagione delle vacanze sta volgendo alla fine non sembra cessare la voglia di viaggio per gli italiani. Il 47% delle prenotazioni avvenute tra la seconda e la terza settimana di agosto, infatti, corrisponde a partenze in programma a settembre e ottobre: la meta più gettonata è la Spagna (con Barcellona, Tenerife, Maiorca), seguita da città d’arte (Parigi e Praga in primis).

A confermarlo è un’analisi relativa alle vacanze estive condotta da Volagratis.com. Tra le destinazioni extra europee a spiccare è Sharm el Sheikh, che richiama turisti con la promessa di un clima ideale per il relax al mare anche a ottobre. Le mete italiane più richieste rispettivamente a settembre e ottobre sono invece la Sardegna e Napoli.

A partire, per soggiorni che in media dureranno 5 giorni e per i quali si spendono mediamente 980 euro, saranno soprattutto le coppie (68%), seguite dai gruppi che vanno dalle 3 alle 5 persone (21%).

Per tutti i viaggiatori che stanno pensando di partire nei prossimi due mesi, Volagratis.com presenta un codice speciale, Foreversummer, che permette di usufruire di uno sconto di 100 euro sulla prenotazione, attraverso il sito, della propria vacanza da vivere tra settembre e ottobre. Il codice è utilizzabile fino al 7 settembre.