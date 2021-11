Azul si ritira dall’acquisizione di Latam

Fuochi d’artificio, concerti, ospiti d’eccezione: un battesimo in grande stile per #MSCVirtuosa celebrato ieri sera a Dubai alla presenza di Sua Altezza Mansoor Mohammed bin Rashid Al Maktum, premier di Dubai, Diego Aponte presidente Msc, Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere , Gianni Onorato ceo di Msc crociere e molte altre istituzioni. A fare da Madrina, Sophia Loren, che ha benedetto la nave ancorata in Port Rashid e dato il via all’incredibile spettacolo pirotecnico. Tanti i primati che già appartengono a Msc Virtuosa: per lei è stata realizzata la prima grande cerimonia internazionale di questo genere a Dubai, proprio nell’anno in cui l’emirato ospita l’Expo e compie 50 anni. Inoltre, la new entry è tra le navi tecnologicamente e ambientalmente più avanzate al mondo, ha la più grande area shopping in mare a livello globale (larga 1168 mq) ed è la prima ad avere il nuovissimo Msc Starship con Rob, il barman robotico umanoide che prepara cocktail ai passeggeri. Punto d’incontro per la vita sociale a bordo è la fantastica promenade lunga112 metri con cupola a led che regala continuamente scenografie diverse. Non mancano bar e ristoranti, cinque piscine, spa e centro fitness, un aquapark e club per bambini e ragazzi. Oggi la nave salperà per il suo primo viaggio nel Golfo da Dubai per Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha.