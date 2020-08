Azul nominata World’s Best Airline da Tripadvisor

Azul Linee Aeree Brasiliane, la compagnia privata verdeoro rappresentata in Italia da Mst gsa, è stata eletta World’s Best Airline nel 2020 ai Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor.

È la prima volta che una compagnia brasiliana raggiunge la prima posizione nel ranking dei Traveler’s Choice Awards, la speciale classifica stilata sulla base delle preferenze espresse da milioni di viaggiatori in tutto il mondo.



Per John Rodgerson, ceo di Azul, il conseguimento del titolo di Worlds’ Best Airline è la realizzazione di una missione iniziata nel 2008. «Quando abbiamo fondato Azul avevamo una visione molto semplice: diventare la migliore compagnia aerea del mondo. Oggi, 12 anni più tardi, possiamo dire di esserci riusciti. È un messaggio incredibilmente positivo per gli oltre 11mila colleghi che ogni giorno mettono passione nel loro lavoro, prendendosi cura dei passeggeri durante ogni singolo volo».

In questa fase post Covid, durante il mese di agosto, Azul ha in programma di ampliare ulteriormente il proprio network domestico, arrivando a operare 303 voli giornalieri, con una crescita del 290% rispetto al numero di collegamenti operati durante il mese di aprile. Per quanto riguarda i collegamenti a lungo raggio, per tutto agosto sono confermati duevoli settimanali tra Lisbona e l’hub di San Paolo Viracopos, con avvicinamenti per la capitale portoghese operati da Tap dai principali aeroporti italiani. Da settembre, invece, i voli intercontinentali settimanali raddoppieranno, per arrivare dal 1° ottobre a sette a settimana.