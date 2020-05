Azul aumenta i voli domestici a giugno

Azul Linee Aeree Brasiliane – rappresentata in Italia da Mst gsa – annuncia che da giugno allargherà il proprio network di voli domestici arrivando a servire 57 destinazioni in tutto il Brasile, al posto delle 38 servite a maggio e le 25 di aprile. In totale, il numero di voli operati quotidianamente raggiungerà 168 operazioni, contro una media di 115 effettuate durante il mese di maggio e di 70 durante il mese di aprile.

«Complessivamente la nostra capacità durante il mese di giugno sarà dell’80% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – ha detto Abhi Shah, vice oresidente operations di Azul – Stiamo tuttavia osservando un ritorno graduale della domanda dall’inizio della pandemia, e siamo pronti ad espandere il nostro network quando le restrizioni alla mobilità in Brasile e all’estero saranno allentate».

Nel corso della presentazione agli analisti dei risultati finanziari del primo trimestre 2020, il presidente di Azul David Neeleman ha aggiunto: «Stiamo iniziando a costruire le rinascita del business, grazie alle dimensioni delle nostra flotta e alle diverse tipologie di aeromobili presenti, siamo in grado di adeguare perfettamente la crescita del network alle esigenze della domanda».

Nei primi tre mesi dell’anno fiscale, la compagnia brasiliana ha registrato 2,8 miliardi di reais di ricavi (504 milioni di dollari), in aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La perdita netta, invece è stata di 6,1 miliardi di reais (1,09 miliardi), dovuta in larga misura a perdite sui tassi di cambio.

«La nostra situazione patrimoniale continua a rimanere solida, nonostante le difficoltà legate al calo della domanda e ai tassi di cambio», ha commentato il ceo John Rodgerson. Per preservare la liquidità necessaria, pochi giorni fa Azul ha differito la consegna di 59 Embraer 195-E2, inizialmente prevista per il periodo 2020-2023, al 2024 e oltre.