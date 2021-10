Azimut, focus sull’alta gamma con il Luxury Travel Club













A Rimini per un pronto e fiducioso rilancio. È l’obiettivo di Azimut Tour Operator: «La nostra presenza in fiera significa investire sul futuro e soprattutto mostrare al mercato globale che siamo vivi e pronti a ripartire come lo sono Italia e San Marino», dichiara il ceo Luca Ruco. Tra le novità la divisione lusso e il segmento “Az Luxury Travel Club”, con un panel di strutture selezionate dalla Toscana alla Sardegna, dalla Liguria alla Puglia, fino alla Sicilia e sempre più focalizzato sull’Emilia Romagna e San Marino.

Riguardo i prodotti del nuovo catalogo biennale, la programmazione 2022 include proposte per gli individuali e i piccoli gruppi: «Abbiamo deciso di creare nuove opportunità di business per ovvi motivi – prosegue Ruco – Questo aspettando il ritorno alla normalità dei gruppi numerosi prevista per il 2025. A Ttg, Azimut propone itinerari self drive o fly & drive lungo percorsi poco battuti dal turismo di massa, cui si aggiungono vacanze tematiche quali wine and food, arte, active tourism o romantic experience. Tra le mete le isole e i piccoli borghi d’Italia.