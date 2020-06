Azemar offre 15 soggiorni gratuiti per il personale sanitario

Il tour operator Azemar mette a disposizione della prima linea anti Covid, 15 soggiorni gratuiti di una settimana per due persone nei propri resort di punta alle Maldive e a Zanzibar.

Le categorie di lavoratori interessate comprendono tutti i sanitari italiani (medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, psicologi, personale ausiliario, ecc.) che hanno prestato servizio nei reparti Covid-19 degli ospedali italiani durante l’emergenza.

I soggiorni prevedono 7 notti free of charge per 2 persone (voli, tasse di soggiorno, transfer interni ed eventuali extra si intendono esclusi) nelle strutture di proprietà Azemar, rispettivamente:

COCOON MALDIVES: 5 soggiorni di 7 notti per 2 persone in Beach Villa (All Inclusive)

YOU & ME BY COCOON: 5 soggiorni di 7 notti per 2 persone in Manta Villa (Pensione Completa)

GOLD ZANZIBAR: 5 soggiorni di 7 notti per 2 persone in Deluxe Garden (Mezza Pensione)

L’iniziativa è valida per soggiorni compresi fra il 15 luglio e il 15 dicembre 2020 fino ad esaurimento posti, prenotazioni entro il 2 ottobre 2020.

Per poter beneficiare della promozione è obbligatorio presentare al consulente o all’agenzia viaggi un certificato sul proprio stato di servizio rilasciato dall’ente per cui si è prestata l’attività professionale. Il certificato, su carta intestata dell’ente, dovrà attestare la qualifica e le mansioni svolte presso reparti e/o servizi o altre strutture riconosciute dalle All come anti Covid-19.

In caso di dichiarazione mendace del richiedente, sarà addebitato il costo del servizio al prezzo di listino previsto dalla struttura ospitante al momento del soggiorno.

Le richieste di soggiorno superiori alle notti offerte o al numero di persone ospitate (figli o altri accompagnatori) saranno elaborate sulla base dei listini e delle condizioni di vendita applicate dalle singole strutture. Le prenotazioni non sono trasferibili a terzi e l’iniziativa promozionale non è cumulabile su più strutture.