Azemar attiva il servizio di prenotazione test Pcr Covid













La prossima ripresa dei viaggi per turismo in molti Paesi implicherà comunque la presentazione di esito negativo di Pcr test per l’ingresso.

Per questo Azemar ha pensato di semplificare l’organizzazione del viaggio ai propri clienti offrendo un servizio di prenotazione della prestazione sanitaria necessaria.

L’operatore – in partnership con Chiarini Group, con cui collabora da anni per le assistenze ai propri passeggeri attraverso Medical Care Milano e le strutture sanitarie d’eccellenza collegate in Italia – offre la possibilità di prenotare servizi diagnostici in ambito Covid-19 ai propri clienti.

Al momento della prenotazione del viaggio, Azemar penserà anche alla prenotazione del servizio di Pcr test per i clienti, presso una struttura nelle diverse città di residenza o in vicinanza alla residenza o presso la propria abitazione.

Si tratta di un servizio mirato a semplificare le formalità richieste per poter tornare a viaggiare in sicurezza, pianificando e programmando la propria vacanza senza pensieri.