Azemar arruola Franco Baroni come sales Emilia Romagna, Marche e San Marino

New entry in casa Azemar, che a partire dal 1° ottobre potrà contare sulla forza commerciale di Franco Baroni, che ha ricevuto dal t.o. il ruolo di area sales nelle regioni Emilia Romagna e Marche e nell’area di San Marino.

Franco Baroni vanta un’esperienza trentennale nel mondo del turismo organizzato (compreso il mondo dei network). Ha iniziato come agente di viaggi per proseguire, dal 1995 ad oggi, come commerciale per alcuni dei più importanti tour operator del settore.

Azemar, specialista sull’Oceano Indiano da più di trent’anni, va quindi a rafforzare la propria forza vendite con i suoi dieci area sales presenti su tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino.