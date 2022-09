Azamara, stop all’obbligo di vaccino per le crociere in Europa e Caraibi

Dopo Msc Crociere, anche la statunitense Azamara ha annunciato la rimozione dell’obbligo di vaccino anti Covid a partire dal 1° dicembre, valevole per i passeggeri in viaggio in Europa e Caraibi, a patto che tale regola non sia imposta dalle autorità locali.

La misura segue la modifica delle linee guida per le crociere dei Cdc – sui test prima della crociera e i requisiti di vaccinazione – negli Stati Uniti.

Quanto ai tamponi, la compagnia crocieristica ha rimosso i requisiti per i test d’imbarco a partire dal 25 luglio scorso. I test continueranno a essere disponibili per gli ospiti a bordo delle navi Azamara in caso di necessità.

«La sicurezza dei nostri ospiti e della crew è la nostra principale priorità – ha dichiarato Carol Cabezas, president of Azamara – Continuiamo a implementare le misure anti Covid in accordo con le autorità per condurre al meglio la ripresa dell’industria turistica».