AZ, MilleMiglia esteso fino a gennaio 2023













ll Programma MilleMiglia – ancora oggetto dell’asta non conclusa come assett dell’ex Alitalia – continua con la possibilità di accumulare miglia fino a fine anno (31 dicembre 2022) e di utilizzare quelle presenti sul conto fino al 31 gennaio 2023. In questo modo verrà garantita agli oltre 6 milioni di iscritti l’opportunità di accumulare e utilizzare miglia. È stata estesa anche l’appartenenza ai Club Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus sempre fino al 31 gennaio 2023.

L’opportunità di guadagnare miglia è possibile viaggiando con Air France, Klm e con Middle East Airlines, compagnie partner dell’alleanza SkyTeam, che insieme offrono un network di oltre 200 destinazioni nel mondo. Oppure è anche possibile utilizzare i servizi offerti da oltre 40 aziende partner: i voli executive e privati con il partner Avionord, i noleggi auto del gruppo Avis Budget Group, i parcheggi in città e negli aeroporti, i soggiorni con Booking.com, i trasferimenti con le cooperative taxi operative in tutta Italia, lo shopping da Fidenza Village o Land of Fashion, la sottoscrizione di polizze assicurative non solo connesse al viaggio.

Ora si è aggiunta anche la nuova partnership con Air Europa – la compagnia aerea del gruppo turistico Globalia e partner dell’alleanza internazionale SkyTeam – che permette di accumulare miglia su oltre 60 destinazioni raggiunte dalla compagnia spagnola, verso Spagna – isole comprese – Europa, Sud America e Nord America.

Grazie alla collaborazione con il gruppo lastminute.com, infine, gli iscritti al MilleMiglia possono guadagnare e spendere le miglia acquistando i voli di oltre 400 compagnie aeree verso più di 200 Paesi nel mondo, un milione e cinquecentomila strutture ricettive a livello globale, servizi di 150 catene alberghiere e infinite combinazioni di pacchetti volo+hotel. Infine, le miglia guadagnate si possono spendere per ottenere voucher sconto sugli autonoleggi Avis.