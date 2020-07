Avis propone Inclusive, la soluzione di noleggio senza pensieri

Arriva Avis Inclusive, la nuova soluzione di noleggio all inclusive one click di Avis, chiara e trasparente, che consente ai clienti la massima tranquillità.

La nuova proposta di noleggio “senza pensieri” offre ai clienti tranquillità, fornendo prezzi chiari durante la prenotazione. La coperture danni, furto e cristalli, sono incluse nel pacchetto e sono scontate fino al 25% mentre l’assistenza stradale è gratuita affinché i clienti Avis possano guidare in serenità, sapendo di aver risparmiato e di essere completamente coperti, senza responsabilità economiche in caso di eventi imprevisti.

«Avis Inclusive è la nostra proposta di noleggio “tutto incluso”, sviluppata per superare una serie di criticità che i clienti hanno riscontrato. E conferma il nostro impegno verso i clienti che, quando noleggiano con Avis, sanno di poter prenotare e guidare in serenità. Avis Inclusive combina, insieme al veicolo a noleggio, le coperture e l’assistenza stradale inclusa, ciò significa che i clienti pagano quanto previsto in prenotazione», ha dichiarato Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group.

La nuova proposta, inizialmente valida solo per noleggi in Italia, è disponibile attraverso i canali di prenotazione diretti di Avis, incluso il sito web e il call center.

In questa fase così difficile, Avis Inclusive rientra nell’impegno costante dell’azienda di garantire una esperienza di noleggio snella e senza stress. La società ha, inoltre, lanciato l’Avis Safety Pledge, dimostrando il suo impegno incessante nel mantenere tutti i suoi clienti e dipendenti al sicuro.

Inoltre, tutti i protocolli di pulizia e igienizzazione sono stati intensificati, ai dipendenti vengono forniti dispositivi di protezione individuale e sono stati installati pannelli di protezione su tutto il network.

Infine, per garantire la massima flessibilità ai clienti durante questo periodo senza precedenti, Avis ha rinunciato anche a tutte le penalità di cancellazione e modifica sui noleggi con ritiro precedente al 1° settembre 2020.