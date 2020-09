Avis Budget Group lancia il check in digitale

La forte attenzione su sicurezza e igiene per via della pandemia in corso ha indotto Avis Budget Group a migliorare ulteriormente i propri protocolli per rassicurare i propri clienti.

Tra le azioni messe in atto, Avis Budget Group ha annunciato il check in digitale, un servizio che consente alla clientela dell’azienda di trascorrere meno tempo al desk fisico, avendo comunque la possibilità di personalizzare il noleggio durante la prenotazione di un veicolo in qualsiasi ufficio Avis o Budget in tutta Europa.

Sviluppata per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori nel settore del noleggio auto, la funzione accelera il processo di check out del veicolo offrendo ai clienti la possibilità di preinserire online i propri dati e personalizzare ulteriormente il noleggio, con prodotti e servizi aggiuntivi.