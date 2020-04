Avis Budget Group dona 98 veicoli alla Croce rossa italiana

Avis Budget Group ha messo a disposizione della Croce Rossa 121 veicoli per supportare le esigenze di trasporto legate all’emergenza sanitaria Covid-19.

In Italia Avis Budget Group, che opera con i marchi Avis, Budget, Maggiore, AmicoBlu e Morini Rent, ha fornito alla Croce Rossa Italiana 98 veicoli in comodato d’uso gratuito. I veicoli saranno utilizzati per rispondere alle varie esigenze del territorio, contribuire al trasporto di materiale medico e facilitare la mobilità del personale e dei volontari della Cri.

«Grazie alla collaborazione con un grande gruppo come Avis Budget Group, siamo in grado di portare avanti su tutto il territorio nazionale tantissimi servizi sia di assistenza sanitaria sia di raccolta alimentare e consegna spesa e farmaci, per non lasciare davvero nessuno solo», commenta Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa Italiana.

Il sostegno di Avis Budget Group rientra nelle numerose iniziative della Cri – racchiuse nel progetto Il Tempo della Gentilezza – che, fin dall’inizio della pandemia, ha affiancato le istituzioni italiane per garantire soccorso sanitario e logistico, oltre che il trasporto in sicurezza di pazienti e materiale sanitario, potenziando anche i servizi a sostegno delle persone con maggiori fragilità, come la consegna a domicilio, della spesa, dei farmaci e di beni di prima necessità.

«Crediamo che la solidarietà sia il motore che alimenta l’energia vitale del nostro Paese e uno strumento fondamentale per superare questa crisi – ha affermato Gianluca Testa, managing director Southern Europe, Avis Budget Group – Per questo motivo abbiamo deciso di contribuire attivamente al progetto della Croce Rossa Italiana, con la quale condividiamo il desiderio di aiutare l’Italia ad uscire velocemente, e con il minor impatto sociale possibile, da questo momento così difficile».