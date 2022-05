Aviareps semplifica il marketing con Digital Ecosystem













Aviareps lancia il Digital Ecosystem, hub di marketing all-in-one dedicato ai professionisti del turismo e dei viaggi, che consente a tutti di commercializzare il proprio marchio e prodotto in una community globale online tramite una piattaforma che combina diverse soluzioni di marketing digitale in un unico hub unificato.

Attraverso pochi clic, i clienti possono promuoversi come destinazioni, hotel, compagnie aeree, autonoleggio, compagnie di crociere o attrazioni e raggiungere potenziali partner commerciali in tutto il mondo.

Il Digital Ecosystem riunisce soluzioni di marketing digitale come landing page, siti web di campagne, webinar, conferenze stampa online, elearning ed eventi virtuali. La piattaforma consente campagne di mercato specifiche, sia mediante approccio multi-Paese che campagne globali.

Tutte sono completamente personalizzabili per il cliente e l’interfaccia intuitiva consente all’utente di adattare facilmente più temi e componenti di progettazione. Con un unico accesso, sono disponibili servizi di marketing digitale basati su browser, forniti da partner tecnologici all’avanguardia.

«Il nostro ecosistema digitale offre un facile accesso a una varietà di servizi di marketing digitale per l’industria dei viaggi – spiega Thomas Drechsler, coo Turismo di Aviareps – Riunendo webinar, siti web, e-learning ed eventi virtuali sotto un unico ombrello globale, semplifichiamo il marketing digitale ed espandiamo la portata potenziale delle campagne di marketing digitale. I nostri esperti di marketing locali aiutano i clienti a progettare la campagna perfetta e a selezionare i contenuti adatti per le campagne.

Drechsler ribadisce che «grazie al design intuitivo e alla tecnologia basata su browser, l’ecosistema consente a tutti di commercializzare il proprio marchio e prodotto in una comunità globale online: non è necessaria alcuna competenza tecnica. Che si tratti di una landing page, di un sito web di una campagna, di una conferenza stampa online o di un elearning: offriamo la soluzione perfetta per tutti. Siamo orgogliosi di espandere il nostro portfolio di servizi digitali, che già comprende soluzioni Crm e di comunicazione, e di lanciare un ecosistema digitale che semplifica il marketing online e integra soluzioni tecniche in un unico hub unificato».