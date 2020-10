Avianca riprende i voli internazionali verso Usa e America Latina

La compagnia aerea colombiana Avianca Holdings S.A., rappresentata in Italia da Mst gsa, riprenderà gradualmente i suoi voli internazionali dalla Colombia a partire dalla fine di settembre.

Dopo aver ricominciato ad operare parte dei suoi voli domestici dal 1° settembre, infatti, il vettore ripristina il network internazionale con voli da Medellin per Miami e New York, e da Bogotà verso Ecuador, Messico, Brasile, Messico, Guatemala, Bolivia, Repubblica Dominicana, Brasile, Cile, El Salvador e Stati Uniti.

Avianca mette in campo una flotta di 34 aeromobili composta da Airbus A319, A320 e Boeing 787. Complessivamente, la compagnia aerea ha in programma di volare in 16 città in nove Paesi a partire dalla fine di settembre, dopo avere ricevuto le necessarie autorizzazione da parte dei governi interessati.

«Siamo molto contenti della riapertura di alcuni collegamenti internazionali dalla Colombia, Riprendere a volare significa continuare a mantenere alti i livelli di sicurezza, come dimostrano i nostri protocolli di biosicurezza che sono i più rigidi possibili, essendo stati testata negli scorsi mesi su più di 400 voli speciali di rimpatrio operati da Avianca», ha commentato Anko van der Werff, presidente e amministratore delegato di Avianca Holdings S.A.