Avianca Holdings verso il fallimento

Avianca Holdings SA, la compagnia colombiana che conta come azionisti United Airlines e il fondo private Equity Kingsland Holdings, ha chiesto di essere ammessa alle procedure previste dal Chapter 11 presso una corte del Tribunale di New York dichiarando fallimento.

La decisione, che arriva dopo che a fine marzo il vettore era stato costretto a lasciare a terra la quasi totalità della sua flotta a causa delle conseguenze dell’emergenza da coronavirus, permetterà ora ad Avianca di avviarsi sulla strada delle ristrutturazione salvaguardando le esigenze dei creditori.

«Rimaniamo in contatto con i governi della Colombia, e degli altri Paesi in cui operiamo, per ottenere il sostegno finanziario alla riorganizzazione della compagnia», ha detto il cfo del vettore Adrian Neuhauser.

«Crediamo che un processo di ristrutturazione sotto la protezione del Chapter 11 sia il modo migliore per proteggere l’azienda e il suo network di voli anche in futuro», ha aggiunto il ceo Anko Van Der Werff.