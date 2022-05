Avalon Waterways, è Pam Hoffee il nuovo presidente













Il Gruppo Globus ha nominato Pam Hoffee come presidente di Avalon Waterways.

Hoffee – che ora guiderà le operazioni della compagnia luxury per crociere fluviali in tutto il mondo – rimarrà in carica inoltre come chief operating officer di Globus, posizione che la manager ricopre dal 2018.

«Stiamo andando verso i cambiamenti che i viaggiatori desiderano, tra cui più scelte, più passioni, così come esperienze coinvolgenti e autentiche – ha dichiarato Pam Hoffee – Non potrei essere più orgogliosa o entusiasta di guidare Avalon per questo prossimo nuovo futuro».

Il ceo di Globus, Scott Nisbet, ha commentato: «Come ex amministratore delegato di Avalon Waterways Pam ha contribuito a guidare l’evoluzione della crociera fluviale tra prodotti innovativi e opportunità di espansione. Durante il suo mandato ha di certo consolidato la soluzione Avalon come vera alternativa alla crociera tradizionale».