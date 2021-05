Avalon debutta in Italia con crociere su Danubio e Reno













Accordi con i tour operator Quality Group, Alpitour, Kel12, GoWorld, Austria vacanze t.o. per il debutto sul mercato italiano e in agenzia di viaggi di Avalon Waterways, la compagnia di crociere fluviali di lusso di Globus family of brands.

Nato nel 2004, il brand Avalon Waterways conta una flotta globale di 15 Suite Ships – 13 in Europa e due nel Sudest Asiatico – e per l’estate 2021 dedica due delle sue navi (Avalon Vision e Avalon Illumination) unicamente ai viaggiatori italiani, con 14 partenze garantite da luglio a settembre per crociere fluviali sul Reno o sul Danubio, distribuite su 8 itinerari. Il mercato europeo di prossimità che diventa naturale approdo per una vacanza in sicurezza, a fronte dei nuovi scenari delineati dalla pandemia.

«Come indicano gli esperti del settore crocieristico, i fiumi sono considerati i nuovi oceani sui quali sviluppare prodotti contro l’overtourism, dando la possibilità ai viaggiatori di perlustrare territori minori, ricchi di fascino, lontani dai circuiti di massa – dice Chiara Gobbi, ceo di Romitalia, società che dal 2021 distribuisce il brand Avalon Waterways in Italia – In questo quadro, per il debutto ufficiale di Avalon Waterways in Italia abbiamo creato delle speciali partenze ad hoc per poter offrire ai nostri ospiti una vacanza sicura, intima e senza stress. Le nostre crociere offrono un servizio all inclusive con personale di bordo e di terra in lingua italiana che siamo certi sarà ben apprezzato dalla clientela che a bordo potrà trovare il massimo del comfort grazie al design unico delle nostre cabine, alle proposte culinarie e alle tante escursioni incluse».

Prima partenza speciale sul Reno è programma il 20 luglio da Amsterdam a Basilea; sul Danubio il 21 luglio da Deggendorf a Budapest. Sono anche disponibili le crociere Active & Discovery – tra Amsterdam e Francoforte o tra Budapest e Linz – con attività per i viaggiatori con interessi diversi adatte a ogni livello di energia, come una gita in canoa sul Danubio, un’arrampicata fino a un castello medievale o la visita a un’antica abbazia per scoprire la produzione di formaggio e birra locale.

«Gli ultimi dati sulle crociere fluviali dimostrano grande interesse da parte del mercato italiano, il terzo più grande d’Europa e rappresenta il 12% del totale del mercato crocieristico europeo dopo Germania e Regno Unito. Il settore ha un tasso annuale di crescita del 10-15% – spiega Massimo Di Lorenzo, project & development manager di Avalon Waterways presso Tourama Voyages (Suisse) Sa – Rispetto agli altri primi cinque mercati in Europa, i crocieristi italiani sono i più giovani, in media hanno 43 anni, e optano per vacanze in crociera in media più brevi (7 giorni), che si sono accorciate marginalmente negli ultimi tre anni. L’età media si sta abbassando e sono aumentati anche i viaggiatori singoli. Forti di queste premesse abbiamo scelto di operare anche in Italia, con crociere che possono essere prenotate tramite i principali tour operator italiani e nelle migliori agenzie di viaggi».

LE SUITE SHIP. Le navi sono boutique hotel galleggianti dal design elegante e, con un numero limitato di passeggeri – in media 150 per viaggio – garantiscono ampi spazi personali. Si tratta di un prodotto all inclusive e Italian Style con servizi a bordo e a terra in italiano, rivolto a una clientela che predilige il viaggio rilassante e intimo, che è esperta di vacanze e crociere di lusso, che ama esplorare territori minori; con un costo medio a persona di 3mila euro per le crociere di 7 notti. I viaggi sono disponibili per bambini dagli otto anni in su; le cabine possono ospitare due persone. Per questo il target di riferimento è quello delle coppie.

Avalon Waterways ha reinventato il concept delle navi da crociera fluviali ridefinendo l’esperienza di viaggio. Rispetto alle grandi navi, garantisce maggiore spazio a bordo per i viaggiatori, servizio personalizzato con un rapporto tra staff e clienti di 1:3 e navigazione meno impattante grazie al programma Avalon Cares, un percorso verso le emissioni zero e la sostenibilità in ogni aspetto della crociera, limitando l’energia, il consumo e le emissioni. Negli ultimi due anni, Avalon ha ridotto lo spreco di carta dell’80% e nel 2020 è stato eliminato al 100% l’utilizzo di plastica monouso a bordo.

Lo stile è quello del lusso informale, con cabine unicamente esterne e due interi ponti di Cabine Panorama (18m2) dotate di una finestra panoramica da parete a parete che misura 3,4m e trasforma la cabina in un balcone all’aperto, permettendo di ammirare magnifici panorami sdraiati sul letto. A disposizione degli ospiti anche le Royal Suite (28m2) e le Cabine Deluxe (16 m2). Tutte le cabine sono insonorizzate e prevedono amenities da boutique hotel, come zona living, tv a schermo piatto, minibar ben fornito, bagno spazioso.

Ampia è anche l’offerta culinaria. Dalla cucina internazionale ai sapori locali con ingredienti freschi e del territorio utilizzati dagli chef di bordo. È possibile pranzare o cenare dove si vuole e senza turni: all’aperto con una grigliata sullo Sky Deck, cena elegante al ristorante Panorama, cena informale nel Panorama Bistro, proposte salutari con Avalon Fresh.

ESCURSIONI. «Ogni crociera di Avalon Waterways è più di una semplice navigazione, è un’esperienza arricchente – commenta Barbara Baldini, product & sales manager di Avalon Waterways presso Tourama Voyages (Suisse) Sa – Oltre all’ospitalità di un boutique hotel, i nostri clienti potranno scegliere tra attività ed escursioni per personalizzare la propria vacanza in base a interessi e passioni. Inoltre, il nostro Global Health & Safety Team ha introdotto protocolli e procedure che aderiscono alle norme introdotte a livello globale per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro staff».

Anche le escursioni sono incluse e divise in tre sezioni. Con le escursioni Classic una guida locale in italiano condurrà gli ospiti attraverso il patrimonio storico e architettonico delle destinazioni europee. Con le escursioni Discovery si potrà scoprire la destinazione attraverso esperienze coinvolgenti, come riprodurre un quadro di Van Gogh in un atelier di Amsterdam o partecipare a un food tour itinerante. Per i più attivi, escursioni Active, come un giro in bici o una passeggiata nella natura accompagnati dall’adventure host o da guide locali per tour nella natura.

L’adventure host a bordo organizza anche lezioni di pilates, stretching, yoga.

PROMOZIONI. Per le prime due partenze del 20 luglio sul Reno e del 21 luglio sul Danubio, prenotando entro il 25 giugno si può usifruire di Avalon Preview: ogni ospite pagante potrà viaggiare con un accompagnatore che viaggerà gratuitamente, senza quote aggiuntive. Per tutte le partenze, è disponibile in promo il free upgrade alla cabina Panorama.

Le crociere sono disponibili anche con pacchetti con volo.