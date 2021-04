Avalon, crociere fluviali dedicate all’Italia con Aigo per la comunicazione













Il brand di crociere fluviali di lusso Avalon Waterways, del gruppo Globus, lancia le prime crociere dedicate unicamente al mercato italiano in partenza nell’estate 2021: navigazione lungo Reno e Danubio.

La compagnia avvia la comunicazione in Italia avvalendosi di Aigo, agenzia di marketing e comunicazione specializzata in travel, hospitality e trasporti.

L’agenzia avrà il compito di posizionare il marchio Avalon Waterways tra i key player del settore crocieristico, con attività b2b verso gli operatori italiani, presentare ai media il prodotto con strumenti di comunicazione on e offline, fare attività di digital marketing per intercettare un pubblico di potenziali viaggiatori.

Avalon Waterways propone crociere alla scoperta di luoghi e territori europei con la navigazione fluviale su Reno e Danubio e una vasta gamma di esperienze disponibili sia a bordo che a terra, puntando al viaggiatore di medio-alto profilo.

«Il turista italiano è alla ricerca di una vacanza da vivere nel comfort e in sicurezza: la tipologia di prodotto che offriamo è in grado di soddisfare pienamente questa esigenza – dichiara Chiara Gobbi, ceo di Romitalia, società responsabile della distribuzione di Avalon Waterways per il mercato Italia – Siamo certi che la collaborazione con Aigo sarà proficua e ci supporterà nella nostra attività di promozione sul mercato italiano, fin dal lancio delle crociere sul Reno e sul Danubio in partenza quest’estate».

Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, aggiunge: «Metteremo a disposizione del brand la nostra trentennale esperienza nel settore travel, proponendo un mix di attività rivolte al trade e ai media, per contribuire al posizionamento di Avalon Waterways e supportare il lancio di questo prodotto appositamente studiato per la clientela italiana. Come dimostrato da studi e ricerche, la voglia di viaggiare è crescente nel turista italiano, che sta già selezionando le migliori opzioni per una vacanza sicura, ricca di esperienze personali e senza stress. Le crociere Avalon Waterways si inseriscono perfettamente in questo contesto».