Autonoleggio, Hertz e Global gsa rispondono alle adv

L’help desk di Global Gsa sta ricevendo in questi giorni tante domande da parte degli agenti di viaggi in merito alla possibilità o meno di noleggiare un’auto, che sia per far rientrare a casa un cliente riprotetto su un aeroporto di un’altra regione o per estendere il noleggio di un cliente all’estero o per chi sta già guardando con fiducia alle prenotazioni estive.

Per chiarire i dubbi, la maggior parte delle agenzie di noleggio Hertz in Italia è operativa. L’azienda spiega comunque che è consentito ritirare l’auto in aeroporto e rilasciarla presso l’ufficio di noleggio più vicino all’abitazione del proprio cliente, anche se in una differente regione.

Hertz e Global Gsa mettono a disposizione tariffe speciali dedicate al trade con supplemento di One Way gratuito, abbattimento totale delle franchigie e massima flessibilità per cancellazioni o cambio date dovuti all’operatività del volo.

Qualora il cliente sia impossibilitato nel rilasciare l’auto, è possibile registrare un secondo guidatore autorizzato per la riconsegna del veicolo.

Inoltre, pur non essendo ritenuto necessario dalle autorità, tutti i veicoli Hertz vengono completamente igienizzati e dotati di salviettine disinfettanti, al fine di rendere quanto più serena e sicura possibile l’esperienza di noleggio.

Per qualsiasi domanda l’help desk di Global Gsa è a disposizione sulla linea preferenziale dedicata al Trade 02.36212200, via chat online o via mail.

«Il team di Global Gsa è operativo, in modalità smart working, per dare pieno supporto alle agenzie di viaggi che stiamo contattando anche per sapere come stanno e per esprimere la nostra vicinanza – ha commentato Manlio Olivero, presidente e ceo di Global Gsa – Crediamo che in questo periodo sia ancora più importante contraddistinguerci come partner di fiducia per gli agenti e far sapere loro che ci siamo, per qualsiasi esigenza».