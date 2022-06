Autonoleggi, Raffaella Tavazza è il nuovo ceo di Locauto













In occasione del kick-off aziendale, tenutosi a Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina di Raffaella Tavazza a chief executive officer di Locauto: a lei la piena responsabilità nella gestione di tutte le aree di business del Gruppo.

«Il settore della mobilità – ha commentato Tavazza – sta vivendo un’importante fase di trasformazione, con tante opportunità da cogliere. Ci aspettano nuove sfide e per affrontarle posso contare su un team di professionisti dinamico e preparato, che dimostra ogni giorno un senso di appartenenza all’azienda fuori dal comune».

Nei piani del neo ceo ci sono innovazione tecnologica e attenzione al cliente, uniti alla massima cura per i particolari e all’elemento umano, che continueranno a essere i pilastri fondamentali dell’azienda che punta a conquistare nuove quote di mercato.

«A nome del consiglio d’amministrazione desidero ringraziare Raffaella per aver accettato questa sfida – ha aggiunto Mario Tavazza, ora presidente del Gruppo – La sua nomina è nel segno della continuità di valori, di intenti e di visione del futuro, che da oltre 40 anni rappresentano i cardini della nostra storia. Un passaggio di testimone naturale per un ricambio generazionale che comunque continuerà a vedermi presente in azienda nel ruolo di presidente».