Autentico, obiettivo 20 hotel dalla Sicilia al Lago di Como

Un altro albergo di lusso per Autentico Hotels: entra nel Gruppo Palazzo Ripetta a Roma, la struttura appena riaperta dopo un’importante ristrutturazione grazie alla quale il brand arriva a contare 16 strutture in tutta Italia, avvicinandosi ancor di più all’obiettivo finale di un totale di 20 hotel.

«Nei prossimi sei mesi ci auguriamo di poter completare il portfolio, arrivando a una ventina di strutture che possano rappresentare il meglio dell’offerta alberghiera familiare, con strutture di grandezza media, più o meno di 30 camere – ha detto Mario Cardone, cofounder di Autentico Hotels – Per le nuove acquisizioni stiamo guardando alla Sicilia, alla Puglia e al Lago di Como. Nel frattempo, godiamo i frutti di una stagione da record, soprattutto per il mercato Nordamericano che ha trainato la crescita, grazie anche a una grande voglia di ripartenza e a un dollaro estremamente forte. L’Europa ha anticipato di fatto di un anno le previsioni di ritorno ai livelli pre pandemia e certo per il 2023 sarà estremamente difficile poter replicare questi numeri. C’è l’ipotesi recessione in Europa e Usa, però stanno anche ripartendo mercati molto importanti come Australia, Giappone e più in generale asiatici, come gli emergenti Corea del Sud e Taiwan».

Non resta quindi che stare a vedere e muoversi velocemente di conseguenza, agendo sulla domanda con azioni mirate di marketing, puntando sugli atout delle strutture affiliate al Gruppo: lusso, dimensioni medio piccole, ambiente familiare e radicamento nel territorio, sia esso una città d’arte, uno scenario naturale o un contesto storico.

«Siano nati come progetto per aiutare gli hotel indipendenti di alta gamma a competere con la realtà delle grandi catene – ha spiegato Cardone – E penso che questo tipo di strutture abbiano un importante vantaggio competitivo in termini di personalizzazione, che è uno dei fattori più richiesti dal cliente di fascia alta. Per questo, scegliamo di lavorare solo con alberghi che siano molto focalizzati sui servizi di personalizzazione del soggiorno, attraverso la conoscenza delle abitudini e delle preferenze dell’ospite. Sempre rispettando questa filosofia, per la commercializzazione seguiamo quindi le agenzie di viaggi, a cui, soprattutto in Italia, la fascia di pubblico alta continua a rivolgersi. Tra l’altro, il pubblico che prenota tramite agenzia in media garantisce soggiorni più lunghi, stagionalità più estese e prezzo di vendita più alto, se si paragona con l’individuale che prenota all’ultimo momento e per poche notti».

Regole che valgono anche per Palazzo Ripetta, ultimo entrato in portfolio, appena riaperto dopo una lunga ristrutturazione iniziata nel 2020. L’hotel, di categoria 5 stelle lusso, è situato nell’omonima via del centro di Roma, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna e offre 78 camere, di cui 21 suite. La ristorazione è il fiore all’occhiello con il Ristorante San Baylon e il chiostro all’aperto Piazzetta Ripetta, aperti anche al pubblico non residente.